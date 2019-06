​Selección peruana | Yordy Reyna criticó a hinchas peruanos y anuncia su vuelta a Alianza Lima

Yordy Reyna criticó a hinchas que crucificaron a Pedro Gallese tras la goleada que sufrió la selección peruana ante Brasil y anuncia su vuelta a Alianza Lima antes de colgar los chimpunes.

Mal los hinchas de Perú

'Estoy muy contento, vi el partido en la tarde, se viene un juego duro contra Chile, esperemos sacar un buen resultado. Es que así son los hinchas peruanos, cuando pasa algo malo le echan la culpa y no nos apoyamos. Lo bueno que el fútbol te da revanchas y la oportunidad de callarle la boca a la gente', comentó Reyna.

Además Reyna se refirió a la posibilidad de regresar a Alianza Lima. 'Es el equipo que me dio mucho, en el inicio cuando no tenia nada, me gustaría regresar más adelante a Alianza Lima', agregó.

Por último disparó todos sus misiles, tratando de buscar explicación 'Da cólera perder así, hicimos el esfuerzo durante 90 minutos para que nos roben el partido así, realmente es increíble, me parece que el árbitro no fue imparcial, hasta lloré de impotencia da mucha cólera perder así los tres puntos', comentó Yordy.

Nosotros nos matamos en el campo porque los fans hicieron un gran esfuerzo al venir desde Vancouver, esto es fútbol así que tenemos que levantar cabeza

MÁS NOTICIAS

¡Atención, Europa! El once de ensueño que prepara Borussia Dortmund para sorprender esta temproada [FOTOS]

¡Colombia fuera de la Copa América! Los mejores memes de la victoria de Chile por penales [FOTOS]