Selección peruana: ¿Vendrá El Salvador?

Pese a que el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Hugo Carrillo, afirmó desconocer el amistoso FIFA del 26 de marzo del 2019 con la selección peruana anunciado por la FPF, el contratista del evento confirmó que la chance de la blanquirroja se encuentra intacta.

Elías Polío, organizador del amistoso FIFA, en declaraciones a La Prensa Gráfica de su país, tampoco dio por sentado al equipo que se enfrentará en marzo de 2019, aunque dio más posibilidades de jugar ante la selección peruana, contrario a lo que señaló Carrillo. “ El partido El Salvador versus la selección peruana en Washington no se puede confirmar” debido a que los administradores del estadio “están de vacaciones, recién el jueves pasado me llamaron para ver la posibilidad de si se puede hacer el 26 de marzo”, indicó Polío.

El negociante agregó que “el partido se ve bien, (pero) no se puede confirmar sin antes tener estadio”. Cabe recordar que el 29 de mayo de 2016, este mismo organizó el amistoso en el que la selección peruana ganó 3-1 a El Salvador en Washington con goles de Raúl Ruidíaz , Andy Polo y Yoshimar Yotún.

Por su parte el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Hugo Carrillo, dijo que el rival “depende del contratista que llevará a las dos selecciones a ese partido. No podría precisar porque no tenemos oficial ningún contrato”, indicó.