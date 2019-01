Selección peruana: el UNO X UNO de la sub 20 de Ahmed

La selección peruana sub 20 no pudo con su similar de Paraguay y cayó 0-1 en el Sudamericano sub 20 de Chile, torneo que brinda cuatro cupos al Mundial de la categoría. Perú llegaba con muy buen cartel a este compromiso tras derrotar por 1-0 a Uruguay en su partido debut de campeonato.





EMILE FRANCO

Repitió su buena actuación como ante Uruguay, pues pese a la derrota por 0-1 contra los charrúas, Franco salvó en más de una ocasión el arco nacional. Sin embargo, ese golazo del atacante rival no lo atajaba ni él ni otro arquero así supiera la dirección del balón. Nota aprobatoria.

FABIO ROJAS

El capitán de Perú siempre trató de sumarse al ataque para asociarse con Pacheco, sin embargo su intentos quedó en simples intensiones. Pero a la hora de defender siempre estuvo para apagar los incendios pero no alcanzó. Nota aceptable.

BRAYAN VELARDE

Trató de ser uno de los líderes de la selección nacional ordenando a su línea defensiva a cada momento. Cuando tuvo que reventar la pelota lo hizo sin temor al que dirán y cuando tenía que salir jugado, también lo hacía sin miedo, la experiencia ganada en su club, Universitario, ha cuajado un buen defensor. Nota aceptable.

CARLOS HUERTO

Su 30 partidos encima en la Primera División con la San Martín le ha servido de mucho a Huerto, un defensa que dio mucha confianza atrás, pero que no pudo hacer nada en el golazo del rival de turno. Luego de ello, no dejó que más goles se produzcan a favor de los 'guaranís'. Nota aceptable.

DYLAN CARO

Siempre atento, no dio ningún balón por perdido, así esté tirado en el campo. Un buen partido de Caro, quien a la hora de acompañar a sus amigos en el ataque lo hacía de muy buena manera, por ahí originó jugadas de peligros con un par de centros venenosos al corazón al área rival. Nota aceptable.

JESÚS PRETELL

Colaboró mucho en defensa y ataque, fue un 'motorcito' en el medio campo, en el único error de la tarde fue su intento de despejar una jugada peligrosa, pues la pelota quedaría corta y tras otro falla de su compañero se originó el único gol del partido. Nota. Nota regular.

WALTER TANDAZO

Cuando los creativos no aparecían, Tandazo agarraba el balón y buscaba originar jugadas de peligro a través de pases filtrados o centros largos, sin embargo una cabezita o pie del rival siempre aparecía para cortar los intentos de ataque. Fue otro de los que realizó un gran recorrido en el mediocampo. Nota aceptable.

FERNANDO PACHECO

Quería repetir el plato como ante los 'charrúas' con trepadas por la línea lateral derecho, pero sus intensiones caían en un saco roto, pues nunca encontró un buen socio para que lo acompañe. Además, con su buena actuación contra los uruguayos, los paraguayo ya lo tenían bien estudiado y no le dejaron hacer nada. Nota aceptable.

JAIRO CONCHA

Se esperó más de él, por ser una de las revelaciones del fútbol peruano la temporada pasada. Nunca pudo mostrar su fútbol, pues no encontraba los espacios para realizar su juego, pues los rivales plegaba muy bien sus líneas de juego y más en la segunda parte. Nota mala.

MARCOS LÓPEZ

Luego de lo hecho en el partido debut de Perú contra Uruguay, muchos se ilusionaron con que haga otra gran presentación, pero al parecer las ideas se le fue, porque en varios pasajes del cotejo perdía la pelota en sus intentos de ataque, esto hizo que sea cambiado en el segundo tiempo. Nota mala.

CHRISTOPHER OLIVARES

No lo dejaron ni respirar, así de difícil lo tuvo el popular 'Sancudito', además de siempre encontrarse solo en el ataque, hecho que facilitó a la defensa rival para ganarle los pocos balones que le llegaba. Esto obligó a refrescar el ataque en la segunda parte con su cambio por Gonzales. Nota mala.

-IGRESARON EN EL SEGUNDO TIEMPO

SEBASTIÁN GONZALES

Entró bien, pues ingresó para ir al choque, pero con el pasar de los minutos se desesperaba al no llegarle balones por lo que decidió, en momentos, jugar fuera del área. Nota regular.

OSLIMG MORA

Ingresó con un hambre de gloria, al no poder originar jugadas colectiva, Mora trato por jugadas individuales, el cual llevo a que Perú se le aparezca jugadas claras de gol. Su atrevimiento contagió a sus compañeros, hecho que mejoró a la selección peruana. Nota excelente.

MARTÍN TÁVARA

Con su ingreso se trató de darle más juego a la zona medular de Perú y que por momento se logró, pero ya el equipo de Paraguay había replegado su equipo, hecho que hizo imposible entrar por el mediocampo. Nota regular.