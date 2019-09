Selección peruana | "Una vida después de Paolo Guerrero", por Michel Dancourt

La selección peruana extrañó a Paolo Guerrero ante Ecuador, pero tal vez más a Yoshimar Yotún, quien es el que activa, habitualmente con su primer pase profundo, limpio, ‘higiénico’ -como diría el ‘Diamante’ Julio César Uribe-, la maquinaria del toque y la elaboración en Perú. Eso parece claro. Particularmente, hago negocio: cambio 20 pases cortitos, laterales, al pie o hacia atrás de ‘Canchita’ Gonzales, por uno de Yotún. Jugar sin tener sorpresa, cambio de ritmo ni audacia, no sirve. No es útil, además, un Christian Cueva en este nivel físico. Se acepta que ‘Aladino’ no frote la lámpara en noventa minutos –total, la magia no es cosa de todos los días ni en el fútbol ni en la vida-, pero perjudica al funcionamiento colectivo su poco recorrido. El amistoso o el encuentro de preparación, para que no se desgarren las vestiduras los que creen que el ‘Depredador’ actuó mal al pedir no ser convocado esta vez, lo evidencia.

El equipo de Ricardo Gareca, ante los norteños, no tuvo intensidad en ningún sector del campo. Fue casi como si de pronto se hubiera puesto traje negro, el uniforme con el que jugó en el Red Bull Arena de Nueva York, para danzar la balada del gol perdido y entonar un himno que le rinda homenaje a la pasividad. Sin agresividad en la marca y con muy poca rebeldía para buscar el arco contrario. El ‘Tigre’ admitió que no generamos una sola ocasión en el arco ecuatoriano y no miente. Como tampoco mintió cuando le aconsejó a la ‘Culebra’ Carrillo. El jugador, igual, le dio más valor al tema económico que al deportivo y decidió quedarse en una liga poco importante. No es casual, entonces, que su rendimiento con la selección, después del buen mundial que hizo, también sea poco importante. Es el derecho de Carrillo, así como el de Ricardo Gareca buscar otras opciones en esa posición del campo con Gabriel Costa -de buen debut- o el propio Kevin Quevedo.

Podemos poner un aviso publicitario que diga que se busca un ‘9’ con técnica, experiencia, un guante en el pecho para bajar pelotas largas y gol. No es sencillo encontrarlo, pero deberíamos ver también el bosque y no solo la rama. Más temprano que tarde, por un tema de edad, habrá una vida sin Paolo Guerrero en la selección. Ecuador nos ganó bien con un equipo de gente joven demostrando que hay una generación que asoma de manera interesante. Aquí tenemos doce o trece jugadores para todo uso. Si no ampliamos realmente el universo, será muy duro.

Es más fácil hallar un congresista con respaldo popular que un nueve que esté a la altura de Paolo Guerrero. Seguramente, llegará en un momento top al inicio de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, pero después, cuando una taza de café junto a la chimenea o una maratón de películas seduzcan más que ir a entrenar temprano, puede ser irresponsable, imprudente y hasta negligente, seguir cargándole toda la responsabilidad al delantero del Inter que sigue haciendo historia en el fútbol brasileño.