Selección peruana | TyC Sports se burla de Ricardo Gareca tras goleada de Brasil en la Copa América | VIDEO

Si bien es cierto que la selección peruana quiere pasar la página luego d la goleada que sufrió el último sábado ante la selección de Brasil, la cadena internacional de noticias, TyC Sports, le dedicó un video al técnico de la 'bicolor', Ricardo Gareca. Sin embargo, la música que acompaña las imágenes, se burla del 'Tigre'.

A pesar de las palabras -Fuerza Tigre- que acompañaron la publicación realizada en Twitter, el video obtuvo miles de reproducciones sin pensar la canción que sonaría desde el inicio del video. "El tigrecito salió a pasear y con su mochila, él quería explorar", se escucha en la primera parte de la canción.

Video: TyC Sports



Asimismo, en las imágenes que se seguían observando, la canción para niños seguía en curso en donde mencionan. "Subió a la montaña, subió y la bajó, dio tanta vuelta que al fin se perdió. El tigrecito, no sabe qué hacer, está perdido y no puede volver, no hay quién lo ayude, la selva cruzar y él promete no perderse más".

Los comentarios que recibió dicha publicación fueron en contra del canal argentino, incluso varios hinchas de la selección peruana calificaron de 'mala leche' la idea de hacer el video y subirlo a las redes sociales.

