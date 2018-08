Selección peruana: tres razones por las que Paolo Guerrero no fue convocado

Ricardo Gareca anunció este viernes 17 de agosto la convocatoria de la selección peruana para los amistosos ante Alemania y Holanda y muchos han quedado sorprendidos por los nombres que incluyó en la nómina, así como los ausentes que para esta oportunidad no fueron tomados en cuenta.

Por ejemplo, es el caso de Paolo Guerrero. El atacante y capitán de la selección peruana esta vez no fue considerado por Ricardo Gareca tras su reciente fichaje por el Internacional de Porto Alegre.

Para empezar, Ricardo Gareca ha preferido no llamar a Paolo Guerrero, pues prefiere que se aclimate lo más rápido posible a su nuevo club y se prepare de la mejor manera para su debut.

Luego encontramos otra razón de la no convocatoria de Paolo Guerrero y que tiene que ver con su poco ritmo futbolístico en el último mes tras su participación en el Mundial de Rusia 2018 (jugó apenas 4 encuentros con Flamengo y en solo en alguno de ellos fue titular).

Por último, Paolo Guerrero aún no resuelve su situación con la sanción que lo persigue. Medios brasileros informaron que el TAS no se pronunciaría hasta fines del 2018, pero en la interna de la FPF entienden que es preferible no correr el riesgo de desconvocar al jugador a última hora, si es que sale una nueva decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

