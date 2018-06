Selección peruana y tres opciones para reemplazar a Tapia ante Francia

Renato Tapia se convirtió en la gran duda de la selección peruana para el duelo de este jueves ante la selección de Francia. Un duro choque con golpe en la cabeza dejaría al mediocampista fuera de los once ante los galos, por lo que el técnico Gareca debe evaluar un posible reemplazo en la lucha por acceder a la siguiente fase en Rusia 2018.

La primera opción, Aquino

Pedro Aquino es la variante natural de Renato Tapia, la primera opción. El cambio hombre por hombre no alteraría el sistema táctica ni las funciones. El ex Sporting Cristal es quien se perfila como el candidato idóneo para ingresar al once de la selección peruana ante Francia. Con Aquino, Perú se asegura marca, aunque pierde salida en ataque.

Cartagena para más fútbol

A diferencia de Aquino, Wilder Cartagena le suma más ofensiva a su juego. Trepa más al ataque además de trabajar en el juego defensivo. Con él, Perú tendría una variante más para la generación de fútbol en posición ofensiva.

'Orejas' puede ser una opción

Con el ingreso de Paolo Guerrero al once de la selección peruana, Edison Flores podría cubrir la posición de Tapia en pareja con Yotún. Ello permitiría que Farfán juegue junto a Guerrero. Eso sí, Perú se quedaría sin marca en el mediocampo. Un riesgo que podría correr el técnico argentino si lo que busca es quitarle la pelota a los franceses.