Selección peruana | Tiago Cantoro aún no tiene nacionalidad peruana y ya fue convocado a la Sub-20 por Daniel Ahmed

Una de las sorpresas que ha tenido la última convocatoria de Daniel Ahmed para el microciclo número 7 de la selección peruana Sub 20, luego del fracaso en el último Sudamericano, ha sido el llamado de Tiago Cantoro.

¿Por qué ha causado sorpresa, incluso en el propio jugador? Resulta que el delantero de Universitario aún no cuenta con la nacionalidad peruana, es argentino y deberá iniciar los trámites para poder jugar de forma oficial con la selección peruana.

Incluso el propio delantero crema se mostró sorprendido ante su primera convocatoria: "Es una sorpresa que me llamen a la Selección de Perú y más aún siendo argentino. Es algo lindo que me toca esta vez y espero que me vaya bien", afirmó Cantoro para Depor.

"Si bien no he tenido la oportunidad de jugar con el primer equipo por el cupo de extranjeros, jugué en el Torneo de Reservas. Ahora, tengo que terminar de ver el tema de mi nacionalización para continuar con mi carrera de la mejor manera posible", añadió el jugador de Universitario de Deportes.

Eso sí, no existe ningún inconveniente para que Tiago Cantoro pueda sumarse desde este lunes a los entrenamientos con la selección peruana Sub 20 en el complejo de la FPF en la Videna. Eso sí, deberá obtener la nacionalización antes de participar en un duelo o campeonato oficial.

Más noticias en otros medios

Luto merengue: falleció extécnico de Universitario de Deportes a los 75 años

¿Le llegó la hora a Solano? Javier Arce afirmó sentirse preparado para dirigir a la Sub 23 en el Preolímpico