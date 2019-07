Selección peruana | Teófilo Cubillas tras la Copa América 2019: "Paolo Guerrero está delante de mí" | VIDEO

Paolo Guerrero es actualmente una leyenda viviente de la selección peruana. El 'Depredador' volvió a marcar en la que fue la Copa América 2019 disputada en Brasil. El delantero de Perú llegó a los 13 goles y se convirtió en el máximo goleador activo que disputó una Copa América y quedando solo a un gol de ser el máximo artillero de la bicolor en esta competición, solo por debajo de Lolo Fernández.

Pero, si hablamos de legendario como Lolo Fernández, hay otro histórico que defendió a la selección peruana y que hoy afirma que Paolo Guerrero está "por delante" de él. Nos referimos al gran Teófilo Cubillas, quien en una entrevista con el diario As de España se refirió a la campaña realizada por el equipo de Ricardo Gareca, en la previa a la final con Brasil y sobre todo a lo que significa Paolo Guerrero para el fútbol peruano en general.

"A Paolo lo pongo delante de mí. Nunca fui vanidoso. Jugué con otros grandes como Oblitas o Sotil, pero viéndolo a Paolo, me saco el sombrero. Perú juega con un delantero que copa todos los espacios. Contra cuatro defensores que se preocupan por él. Eso crea oportunidades al resto de jugadores de Perú, porque el atrae mucha atención. Tampoco quiero desmerecer a otros chicos. Yotún, Carrillo, Cuevita...todos suman. Máxima admiración", manifestó el popular 'Nene' al diario as.

"Esta selección peruana juega como el Barcelona"

A Teófilo Cubillas le consultaron sobre las diferencias que existen entre el cuadro campeón de América en 1975 con Marcos Calderón a la cabeza y el de Ricardo Gareca en la Copa América 2019 y el ex Alianza Lima respondió: "Muchas. Nosotros pasamos un año encerrados entrenando. Nos conocíamos de memoria. Hoy en día algo así no se puede lograr. Ahora con los clubes es muy difícil. Con la de ahora me quito el sombrero. Fui a ver un Perú Islandia en Nueva York. La cantidad de toques que dieron nunca lo había visto. Antes no se pasaban más de dos tres veces. En Nueva York se la pasaban 26 y 27 veces...parecía Barcelona. Tocaban con una confianza".

