Este jueves iba a comenzar la vacunación para los miembros de la selección peruana, que es parte de los protocolos de Conmebol para que la ‘Bicolor’ pueda disputar la Copa América 2021. Sin embargo, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, confirmó que esto se suspendió.

La razón es que la selección peruana iba a recibir la vacuna Pfizer, en convenio con el Ministerio de Salud, pese a que Conmebol entregó 5 mil dosis de la vacuna Sinovac. No obstante, esta última no cuenta con registro sanitario en el Perú y no puede ser aplicada a los miembros de la ‘Bicolor’.

Luego de que el tema se volviese mediático, el Gobierno decidió no avanzar con el tema de la vacunación a los miembros de la selección peruana y en las próximas horas habrá una reunión con el Comité de Ética del Minsa, según informó RPP.

#LOULTIMO Se suspende vacunación a miembros de la selección peruana de fútbol. Hoy habrá reunión con el Comité de Ética del @Minsa_Peru para definir éste tema.... Vía @PaulPerezRioja @RPPNoticias — Carlos Villarreal (@kikesitov67) May 13, 2021

Por otro lado, el periodista de El Comercio, Pedro Canelo, aseguró que Ricardo Gareca es uno de los más mortificados por el tema y aseguró que el técnico “habría mencionado a su entorno que no se iba a vacunar si el tema procedía”.

Suspendidas las vacunas de Pfizer para la @SeleccionPeru

De buenísima fuente: uno de los más molestos e indignados con todo esto es Ricardo Gareca, quien habría mencionado a su entorno que no se iba a vacunar si el tema procedía.

Más detalles en breve en @elcomercio_peru — Pedro Canelo #YoMeQuedoenCasa (@pedrocaneloec) May 13, 2021