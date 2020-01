Miradas al piso, manos a la cintura y la cabeza al cielo como buscando alguna explicación. Esa foto refleja la desazón de una selección peruana que se quedó con las ganas de celebrar anoche en el Centenario. Lo buscó con sus limitaciones, intentó con remates alentadores y trató hasta de patear con el corazón para empatarlo; pero nada de eso sirvió a la hora de la verdad. Aquel ímpetu le dio paso finalmente a la desazón y el dolor.

Porque hizo falta más de lo mostrado anoche para conseguir el triunfo. No alcanza con la vehemencia y menos ante un rival como Uruguay, que cuando lo aprietas en un momento crítico aparece en su real dimensión. Bastó una llegada suya en el primer tiempo para derrumbar toda nuestra ilusión. Y luego tardamos en reaccionar. Arriesgamos poco y dudamos en ir al frente por el temor a recibir otro gol.

El 0-1 nos deja en el limbo, sin saber cómo puede acabar el Grupo B del Preolímpico. Pero la posibilidad de avanzar a la próxima fase todavía está allí, sigue latente ante nuestros ojos y dependerá del último partido ante Bolivia, que también tiene opciones de clasificar.

Otro equipo

Todos quisimos ver al Perú que le remontó el partido a Paraguay el sábado pasado; pero desde el inicio nos dimos cuenta de que eso no iba a pasar. La bicolor salió con imprecisión y poca claridad hacia el arco de De Arruabarrena. Se topó con una defensa ordenada y un equipo que no brilló, pero le alcanzó para ganar.

Fernando Pacheco tomó el protagonismo de la ofensiva peruana. Su velocidad generó complicaciones por las bandas y sostuvo un duelo aparte con José Rodríguez, el encargado de marcarlo y sacarlo del partido.

No habían pasado más de 15 minutos cuando llegó el masazo al arco nacional. Francisco Ginella recibió un pase cerca de la medialuna, agarró mal parada a la defensa bicolor y remató rasante y cruzado para batir a Renato Solís, quien no pudo desviar la dirección.

La desventaja nos obligó a reaccionar de inmediato, pero no fue así. La selección dudó mucho en arriesgarse a atacar. Solo Pacheco tuvo dos jugadas destacadas desbordando por la banda y tratando de asistir a Sebastián Gonzales, quien reemplazó como titular al cuestionado Christopher Olivares.

La más clara que tuvimos en el primer tiempo estuvo en Aldair Fuentes, quien se lanzó para llegar al balón y pateó desviado al arco uruguayo. En el complemento la cosa cambió. Perú logró equilibrar la balanza en el juego, mas no en el marcador. Incluso Pacheco cayó en el área en una falta clarísima que el árbitro no vio. No cobró el penal y el delantero solo atinó a sonreír.

Kevin Sandoval también buscó el empate, pero su remate pegó en el palo y se fue a un lado del campo. Ni el ingreso de Jairo Concha pudo darle resultados a Perú. Duele perder, pero toca levantarse y seguir.