Selección peruana Sub 23: Nolberto Solano y el once ofensivo para el debut ante Uruguay en Lima 2019

Nolberto Solano, técnico de la selección peruana Sub 23, tiene tiene listo el once que irá por el triunfo en el debut ante Uruguay este 29 de julio, por los Juegos Panamericanos Lima 2019. Kevin Quevedo, Andy Polar y Mauricio Montes serán el tridente ofensivo de la Blanquirroja.

“Las selecciones sub 17, sub 20 y sub 23 deben seguir la línea de la selección adulta. debemos dejar de ser las selecciones que solo participábamos, ahora competimos y los muchachos van a seguir el ejemplo de la selección de mayores”, dijo ‘Ñol’ que mañana reanuda los entrenamientos en la Videna.

En el arco estará Carlos Cáceda; en la línea defensiva, Eduardo Rabanal y Junior Huerto serán los laterales, mientras que la zaga de centrales estaría conformada por Jefferson Portales y Gianfranco Chávez. En la primera línea de volantes estarán Jesús Pretell, quien integró el plantel en la Copa América de Brasil 2019, junto a Jordan Guivin, además de Yamir Oliva como el ‘10’ del equipo. Por último, en las bandas, Kevin Quevedo por derecha y Andy Polar, acompañarán en ataque a Mauricio Montes.

“Nosotros el fútbol lo interpretamos de la misma manera, la característica del jugador peruano es la misma. No vamos hacer la locura de cambiar la idea de juego o que dicen por ahí que se jugará a la inglesa. No, la selección tiene una esencia, una identidad, está demostrada con el equipo absoluto, vengo trabajando con Ricardo (Gareca) hace cuatro años y tenemos la misma manera de ver el fútbol. No vamos inventar nada, vamos a poner a los talentosos”, aseveró el ‘Maestrito’.