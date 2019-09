Selección peruana Sub 23 | Nolberto Solano explicó la ausencia de Andy Polar de los amistosos ante Colombia

Para el mes de octubre, la selección peruana Sub 23 tiene planificado amistosos con la selección de Colombia, un rival complicado, teniendo en cuenta lo bien que Colombia viene trabajando en categorías inferiores desde hace varios años. Para este encuentro, la 'Bicolor' no contará con Andy Polar, quien sí estuvo presente en Lima 2019.

Nolberto Solano, al ser consultado sobre si Andy Polar quedó fuera de la convocatoria por una decisión técnica, el entrenador explicó lo siguiente: "Sí, nada más que eso. Este llamado no es el final. Acá vamos a ir observando acciones. A Andy vamos a seguir mirándolo. Quizá con Roberto (Mosquera) su equipo se va a hacer más competitivo. Que nadie sienta que esto es definitivo", dijo 'Ñol' en entrevista para El Comercio.

Lo cierto es que Andy Polar no ha tenido un buen Torneo Clausura, como ha ocurrido con el equipo completo de Binacional. A diferencia del Apertura, donde el volante marcó 5 goles y fue el jugador más importante para el título del 'Poderoso del Sur', en la segunda etapa de la Liga 1 2019 no ha marcado ni un solo gol y no ha mostrado el mismo desempeño.

