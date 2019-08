Selección peruana Sub 23: Juan José Oré y las críticas al equipo de Nolberto Solano en Lima 2019

Juan José Oré, desde su privilegiada posición de formador del fútbol de menores, donde consiguió grandes logros -entre ellos la clasificación al mundial sub 17 en el 2007 y el Campeonato Sudamericano sub 15 del 2013- analiza lo que fue la bochornosa participación de Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El técnico lamenta que el equipo no haya logrado entenderse y hace un análisis de los jugadores que más prometían como Andy Polar, Aldair Fuentes y Kevin Quevedo. Tuvo a muchos jugadores de esta selección en procesos sub 15 y sub 17 por lo que el conocimiento que tiene de ellos le permite un análisis sesudo.

Si fuera Ricardo Gareca no llevaría a ninguno, dice entre líneas, aunque no los sentencia y espera que puedan tener otra oportunidad.

- Primero, hay muchos chicos que tuvimos en la sub 15, como (Gianfranco) Chávez y (Jordan) Guivin y el mismo (Aldair) Fuentes. (Yamir)Oliiva lo hemos tenido en una sub 15 y a (Junior) Huerto en la 99, que fuimos campeones en China, en los Juegos de la juventud (2013). (Luis) Acuy en la 98. Lógico pensamos que a estas alturas deben explotar. Vienen jugando dos años en primera división y esperaba más de ellos, que demuestren que están en la posibiliadad de ser observados, pero han desaprovechado esta oportunidad.

- Al equipo se le vio muy mal, sin argumentos, muy poco de poder ofensivo. Hayque ponernos a pensar. Muchos destacan: Oliva, Guivin, Fuentes, todos vienen destacando. Chavéz tambien, y Quevedo, que era su vitrina para ser vendidos después. A nuestro torneo local le falta mucho. No es bueno. La selección (de Gareca) es una isla. Por eso la gente no va a los estadios. Tú ves en otros países como los estadios están llenos.

- Nolberto Solano, por estar cerca de Ricardo Gareca, creo que estaba bien. Él era el más adecuado. Creo que el tiempo fue factor importante. Y más con el tiempo que dejaron de entrenar. Creo que hubo exceso de confianza, pensaron que con esa preparación les bastaba. Estos chicos destacaban, pero cuando tuvieron su oportunidad, no rindieron, como Andy Polar.

LEE LA NOTA COMPLETA EN LA PÁGINA 14 DE DIARIO EL BOCÓN