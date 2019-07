​Selección peruana Sub-23 | ¿Cuánto vale Kevin Quevedo y otras figuras, según transfermarkt? | FOTOS

¿Cuánto vale Kevin Quevedo y otras figuras, según Transfermarkt? La selección peruana sub 23 ya se encuentra lista para iniciar su aventura en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el cuadro de Nolberto Solano buscará sacar los tres puntos en el debut ante la siempre complicada Uruguay.

Precios de la selección peruana Sub 23 | Según Transfermarkt

En el siguiente listado se aprecia el valor actual que maneja la prestigiosa web para catalogar a los dirigidos de 'Ñol' en los Juegos Panamericanos.

Kevin Quevedo | 900 mil dólares

Carlos Cáceda | 650 mil dólares

Andy Polar | 500 mil dólares

Aldair Fuentes | 450 mil dólares

Hideyoshi Arakaki | 400 mil dólares

Eduardo Rabanal, Jesús Barco, Yamir Oliva y Luis Acuy | 350 mil dólares

Carlos Huerto y Jorda Guivin | 300 mil dólares

Jefferson Portales y GianFranco Chávez | 275 mil dólares

Jesús Pretell, José Rivera y Ángel Zamudio |250 mil dólares

Mauricio Montes | 200 mil dólares

Cabe mencionar que el único jugador de la selección peruana sub 23 que no tiene un precio establecido en es Transfermarkt Yuriel Celi es el único jugador que no tiene un valor definido, según TransferMarkt.

