Selección peruana Sub 23: Conoce a los 'extranjeros' que pueden ser convocados por Solano

La selección peruana Sub-23 de Nolberto Solano -la cual cayó derrotada esta tarde 0-3 ante Colombia-destaca por un hecho particular. No figura ningún futbolista que juegue en el exterior. Por otro lado, si tomamos de referencia al rival el cual hoy pasó por encima a la blanquirroja, por los menos diez jugadores cafeteros juegan fuera de sus fronteras. Un dato no menor.

En EL BOCÓN haremos un recuento de los jugadores peruanos que militan en el exterior y que su edad les permitiría por lo menos ser tomados en cuenta por Solano.

Francesco Montali- Arquero(19 años)

Arquero del New York Red Bull II de la USL de Estados Unidos. Cuenta con pasaporte peruano, pese a que nació en Estados Unidos. Ya tuvo la oportunidad de entrenar en más de una ocasión con el primer equipo del Red Bull de la MLS. Es una de las jóvenes promesas de cara al futuro. El 2018 llegó al equipo neoyorquino tras haberse formado en el Orlandy City.

Alessandro Milesi- Defensa (19 años)

En enero de este año formó parte de la selección Sub-20 que disputó el Sudamericano de Chile. Sin embargo, Daniel Ahemd no le dio minutos. En aquel entonces llegó a la VIDENA como uno de los pocos jugadores que jugaban fuera. Lo hacía para el Brescia de Italia de la Serie B. Tras el torneo juvenil fichó por el Sicula Leonzio, club de la tercera división del fútbol tano. Hoy en día milita en MIAMI FC de la Liga NISA norteamericana.

Piero Vivanco- Volante (19 años)

A inicios del 2018, Piero Vivanco llegó hasta Chile para cumplir unos de sus sueños, jugar en el extranjero. Esperó cumplir la mayoría de edad y de inmediato hizo maletas y llegó hasta Huachipato FC, club que lo fichó por cinco temporadas. En octubre del mismo año se dio su debut de manera profesional. Esta temporada salió en lista en tres oportunidades y disputó 52 minutos.

Bryan Reyna- Delantero (21 años)

Desde el año 2016, Bryan Reyna es jugador del Real Club Deportivo Mallorca de España. En primera instancia llegó para formar parte del Mallorca Juvenil A y posteriormente llegó a disputar más de 300 minutos con el primero equipo en la segunda división del fútbol español. El año pasado, el club mallorquín amplio el contrato del peruano hasta el 2020. Actualmente se encuentra a préstamo en el Barakaldo de la segunda B.

Otros de los jugadores nacidos en nuestro país o con raíces peruanas que podrían sumarse al grupo que se prepara con miras al Preolímpico Tokio 2020 son: Roberto Siucho (Shanghai Shenxin-CHINA), Daniel Crisostomo (Orange County SC-USL EE.UU), Pierre da Silva (Memphis 901-USL EE.UU) y Collin Fernández (Saint Louis-USL EE.UU) .

La lista de peruanos que juegan de manera profesional en el extranjero supera tranquilamente los 50 futbolistas. Perú no es un país netamente exportador de jugadores, ocupa la octava posición en Sudamérica solo por encima de Ecuador y Bolivia.

*Uno de los jugadores que si se sumará al equipo de Nolberto Solano es Marcos López. El lateral izquierdo del San José de la MLS se encuentra actualmente convocado para la selección mayor.