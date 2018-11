Selección peruana Sub 20 recibió elogios de la prensa internacional

La selección peruana sub 20 comandada por Daniel Ahmed se coronó campeona del cuadrangular amistoso que se disputó en Barquisimeto, Venezuela y esto no fue pasado por alto en la prensa internacional. El Diario As de España resaltó en su portal web lo realizado por la 'blanquirroja'.

Cosechan felicitaciones

'Perú demostró que está en un segundo escalón como para pelear con ellas en el Sudamericano que se celebra en Chile en enero', afirmó el periodista Aritz Gabilondo de Diario As y además resaltó lo hecho por Sebastián Gonzales en el frente de ataque de la selección peruana sub 20 'Su capacidad goleadora ha sido una de las mejores noticias de la Sub-20 en el torneo, pero no la única. Perú triunfa en la base. Y el Sudamericano se acerca'.

La selección peruana sub 20 se quedó con el primer lugar tras golear por 3-0 a los dueños de casa, gracias a un doblete de Sebastián Gonzales y un tanto de Oslimg Mora.

Celebración de la @SeleccionPeru Sub 20 tras obtener el título del Cuadrangular Amistoso disputado en Venezuela. Los resultados reflejan el trabajo del #PlanDeMenoresFPF. pic.twitter.com/QWg3YTgNAl — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 18 de noviembre de 2018

La selección peruana sub 20 de Daniel Ahmed se prepara para el Campeonato Sudamericano Sub-20 Chile 2019, a realizarse del 17 de enero al 10 de febrero. 'Blanquirroja' integra el Grupo B junto a los combinados de Argentina, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Mientras que en el Grupo A están: Chile, Colombia, Brasil, Bolivia y Venezuela.