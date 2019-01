Selección Peruana Sub 20 ¿Qué resultado necesita para ir al hexagonal?

La Selección Peruana Sub 20 todavía tiene una última chance de meterse al hexagonal final del Sudamericano Sub 20, si bien la tarea no es fácil, el cuadro de Daniel Ahmed todavía sigue con vida en el torneo ¿Qué resultado necesita para entrar al hexagonal?

Última bala por disparar

En la última jornada la selección peruana deberá sumar obligatoriamente los tres puntos ante Argentina, esta es la única forma que le servirá a la 'blanquirroja' para seguir pensando en el Mundial. Un empate o una derrota contra los albicelestes nos dejaría fuera de competencia.

Este sábado a las 3:10 pm (hora peruana) en el Estadio Fiscal de Talca se definirá la suerte de la Selección Peruana en este Sudamericano Sub 20. Perú no pudo con Ecuador y perdió 1-3 por la cuarta jornada, bicolor no brilló, no concretó las que tuvo y erró un penal que pudo cambiar nuestro destino.

Es complicado meterse entre los seis mejores del certamen, pero existe una oportunidad: hay que ganarle a Argentina para seguir con vida, para no morir buscando el sueño. Sin embargo, la realidad nos muestra otro escenario y complica cualquier aspiración del equipo de Daniel Ahmed.

Daniel Ahmed, técnico de la selección Sub-20, dijo que la derrota le genera tristeza; pero elogió el trabajo de sus dirigidos. 'No recuerdo una selección peruana tan protagonista como esta, que tuvo a su rival en su campo defendiéndose y saliendo como podía ante un equipo que lo dominó como Perú' expresó.