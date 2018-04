Selección peruana sub 17 empató 2-2 con Bolivia en amistoso en Santa Cruz

La selección peruana sub 17 continúa disputando amistosos de preparación para tener mayor roce internacional y esta vez igualó 2-2 con su similar de Bolivia. El encuentro se llevó a cabo en Santa Cruz y sirve para llegar en buenas condiciones al Mundial Sub 17 que se realizará en nuestro país en 2019.

El partido fue difícil para la selección peruana sub 17 porque tropezó en dos ocasiones y Bolivia no perdonó. El combinado local se puso 2-0 arriba y mantuvo esa ventaja hasta el segundo tiempo. A la bicolor le resultaba difícil reaccionar, pero no bajó los brazos y pudo despertar de su letargo.

Buena reacción

Carlos Ruiz, de penal, y Yuriel Celi, de larga distancia, marcaron para la selección peruana sub 17 y pusieron el partido 2-2 en el complemento. El empate mostró la reacción del equipo y sirvió para ver a la bicolor en una faceta distinta, con el marcador abajo y con la capacidad de rebelarse ante la adversidad.

Este es el primero de los dos amistosos que la selección peruana sub 17 disputará en tierras bolivianas. Este sábado volverán a verse las caras y la bicolor promete corregir sus errores y hacer otro encuentro.