Selección peruana: soñaron con Bengoechea, pero Gareca los descartó

"Sobre gustos y colores no han escrito los autores", reza un conocido refrán. Esa verdad también se aplica a los entrenadores de la selección, quienes a la hora de elegir a sus convocados tienen "gustos" diferentes en relación a otros técnicos. Tal es el caso en la selección peruana.

Como próximamente la 'Bicolor' jugará dos partidos amistosos en Estados Unidos (contra Croacia e Islandia), en la siguiente nota queremos recordar qué jugadores fueron llamados por Pablo Bengoechea para, por lo menos, disputar un partido de preparación (en este caso fue contra Panamá en el 2014), pero que en la era del 'Tigre', quien le tomó la posta en la 'sele', jamás fueron tomados en cuenta. Al menos hasta el momento, claro.

Koichi Aparicio: Bengoechea tomó en cuenta al espigado zaguero para el choque amistoso de la selección peruana contra los panameños, pero Ricardo Gareca hasta ahora no le ha dado chance en la selección. De hecho, el jugador, que en su momento también fue llamado por Sergio Markarián, tampoco ha hecho muchos méritos para ser llamado de nuevo. Tras salir de Alianza Lima, se fue a la San Martín y ahora juega en Unión Comercio.

Víctor Cedrón: el habilidoso volante fue convocado a la selección peruana cuando jugaba por Alianza Lima. Sin embargo, no se logró consolidar con la blanquirroja. Tras el arribo de Gareca no volvió a ser llamado ni siquiera en el 2016, cuando mostró un buen nivel jugando por Juan Aurich, donde marcó 12 tantos. Después en Melgar y ahora en el Figueirense no ha tenido actuaciones sobresalientes.

Gary Correa: el 'exjotita' recibió el llamado a la selección cuando jugaba en Cienciano. De buena pegada, el 'Tigre' nunca lo tomó en cuenta y prefirió a jugadores como Cristian Benavente, Sergio Peña o el mismo Yordy Reyna. Quizá primó que Gary nunca haya mostrado una regularidad en su juego.

Steven Rivadeneyra: el entonces arquero del Aurich era un proyecto de Bengoechea quien lo veía a futuro como el arquero de la selección. No obstante, el hoy portero de Municipal jugó muy poco en los años posteriores. Recién en el 2017 disputó 27 partidos, pero se fue a la baja con Alianza Atlético. Este año no ha actuado en ningún encuentro.

Hernán Hinostroza: su buen pie y técnica exquisita le valieron para que Bengoechea lo tomara en cuenta en la 'sele', pero a Gareca no lo convenció ni una sola vez: ni siquiera cuando tuvo que buscar futbolistas acostumbrados a jugar en altura para el partido en La Paz contra Bolivia. El 'Churrito' ahora juega en Kazma SC de Kuwait.

Benjamín Ubierna: alto, de buen juego aéreo y fortísima pegada de larga distancia, el 'Flaco' le llenó los ojos al hoy DT de Alianza Lima, pero no al 'Tigre'. Se fue al extranjero (al Moreirense de Portugal) pensando que así podría tener más chances de ser llamado nuevamente a la selección, pero le fue nadie bien en tierras lusitanas (no jugó ni un solo partido).

Jairsinho Gonzales: el 'Rayo' la rompió en el 2014 en el entonces llamado Inti Gas (hoy Ayacucho FC), lo que le valió para ser llamado a la 'sele' ese mismo año y ser fichado por Sporting Cristal para la temporada 2015. Pero con los celestes no logró reeditar sus mejores actuaciones y tuvo que ser prestado a Unión Comercio. Las lesiones también han sido un lastre para él. De hecho, por esa razón no ha debutado hasta ahora en Sport Huancayo, su actual club.