Selección Peruana: ​Solano reveló porqué no convocó a Andy Polar al primer microciclo de los Panamericanos Lima 2019

Nolberto Solano, asistente de Ricardo Gareca en la selección peruana, reveló porqué no convocó a Andy Polar al primer microciclo de la 'blanquirroja' pensando en su participación en los Panamericanos Lima 2019.

'Ñol' habló de Polar

'Nosotros debemos tener esa disposición, para no perjudicar a los equipos. Hay muchos convocados que están en el primer equipo y nosotros debemos entenderlo. Habrá más microciclos. Estoy contento con la predisposición de los chicos. El debut está lejano, pero los microciclos ayudan muchos. Quedan tres más, porque ahora trabajaremos con el equipo mayor. La idea fue anticipar, para que ellos conozcan el método', aseguró 'Ñol' sobre Polar.

'Andy Polar es una revelación tan igual como lo es Binacional que tiene todo el mérito de estar en el primer puesto del torneo. Es más, algunos se preguntaban por qué no estaba en estos primeros entrenamientos de la sub 23 y es porque tiene que jugar la Copa Sudamericana', dijo Juan Carlos Oblitas en referencia a una futura convocatoria.

Video: Gol Perú

'Todos queremos jugar por la selección, no me tocó estar (en la convocatoria del primer microciclo) y seguiré trabajando porque ya me llegará mi turno y tendré que romperla', indicó hace unas semanas en mismo Andy Polar a Radio Ovación tras conocer que no había sido convocado al primer microciclo de 'Ñol' Solano pensando en Lima 2019.

MÁS NOTICIAS

La rompen en el fútbol peruano y Alianza Lima busca ficharlos para el Torneo Clausura [FOTOS]



Mundialito de El Porvenir: los futbolistas que jugaron en el campeonato amateur más popular de Sudamérica