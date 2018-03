Selección peruana realizó su segundo día de entrenamiento en la Videna

La selección peruana cumplió su segundo día de entrenamientos con novedades en el plantel. Roberto Siucho, Luis Advíncula y Aldo Corzo se unieron a sus compañeros convocados para los amistosos como preparación para el Mundial Rusia 2018 ante Croacia e Islandia.

Se van sumando

Sigue en vivo los entrenamientos desde la Videna gracias al enviado especial de El Bocón, Renzo Morales. Ni bien llegaron los convocados a la selección peruana se unieron a sus compañeros en el gimnasio para comenzar a exigirse y comprender lo que buscará Ricardo Gareca en estos partidos de preparación por suelo estadounidense.

SIGUE EN VIVO

Nolberto Solano, asistente técnico de la selección peruana, ponderó la importancia de los amistosos que jugará la Blanquirroja ante Croacia e Islandia como preparación al Mundial Rusia 2018. 'Ñol' explicó que no formará parte de la delegación que partirá a los Estados Unidos, porque observará a Dinamarca y Australia, que junto a Francia son nuestros rivales en el Grupo C de la Copa del Mundo.

' No podré estar con el grupo porque me encomendaron otra misión. Ricardo (Gareca) me mandó a ver los partidos de Dinamarca y Australia. De Dinamarca iré a observar el encuentro que jugará con Panamá, mientras que de Australia presenciaré los duelos frente a Noruega y Colombia', concluyó el exjugador de la selección peruana.