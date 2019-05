Selección Peruana: Sergio Peña y su peculiar respuesta tras no ser convocado por Ricardo Gareca | FOTO

Sergio Peña es uno de los jugadores de la selección peruana que parecía haber ganado un puesto en el equipo de Ricardo Gareca, sin embargo, en la lista preliminar de 40 jugadores para la Copa América de Brasil 2019, el jugador no fue considerado por el técnico de la 'bicolor'.

Su ausencia causó gran asombro en sus seguidores quienes aprovecharon la opción de preguntas en Instagram y le consultaron al actual jugador del Tondela sobre su no convocatoria a la 'bicolor'. "¿Por qué crees que no salió tu nombre en la lista para la Copa América?" y "¿qué sientes al no ser convocado a la selección", fueron algunas de las preguntas que le lanzaron al jugador.

El volante no detalló su ausencia en la selección peruana para este torneo internacional, pues solo colocó algunos 'emojis' de silencio y confusión. Sin embargo, en otra de sus respuestas, Peña aseguró que con trabajo arduo se conseguirán las cosas en un futuro.

Sergio Peña ha jugado en 27 partidos con la camiseta del Tondela en lo que va de la temporada y en 20 de ellos ha estado desde el inicio del encuentro. Además, 3 goles le hicieron ganar un puesto en el cuadro español. El ex volante de Alianza Lima no estará dentro de los 23 convocados de la selección para la Copa América luego de ser marginado de la lista preliminar con 40 nombres.

