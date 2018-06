Selección peruana: Sergio Peña quedó fuera de la lista final

No todas son noticias con matices alegres en la selección peruana, Ricardo Gareca eligió quién será el jugador que abandonará el plantel para cerrar la lista final del Mundial Rusia 2018 en 23 convocados y el desafectado fue Sergio Peña, quien lo confirmó en redes sociales.

Peñita quedó fuera

Fue el mismo Sergio Peña quien lo hizo conocer en Instagram con un emotivo mensaje de despedida a sus compañeros. 'Hoy me toca vivir el momento más duro de mi carrera y sentir que no hice lo suficiente para poder estar en el mejor torneo del mundo y representar a mi país de la mejor manera. Agradecerle a mi familia por todo el apoyo que me brindó y porque gracias a ellos pude lograr todo lo que soy hasta el día de hoy........se que tendré mi revancha,VAMOS PERÚ', publicó el volante desafectado de la selección peruana.

Estaba entre Wilder Cartagena y Sergio Peña, al final se terminó yendo el segundo, no sin antes tener una conversación privada con el cuerpo técnico de la selección peruana, al que agradeció y prometió volver con muchas ganas en su propia convocatoria.