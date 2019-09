Sergio Peña tras posible vuelta a la selección: "No me ha tocado estar las últimas convocatorias; espero volver pronto"

Sergio Peña continúa enfocado en los trabajos que realiza en su club, el Emmen holandés, pero de la cabeza no se quita el deseo de volver a la Selección Peruana, esa que ya integró en varias oportunidades y en la que estuvo cerca de jugar un Mundial.

"Estoy muy contento por mis compañeros que vienen haciendo un excelente trabajo, continúan con el gran trabajo que vienen haciendo durante mucho tiempo", analizó Sergio Peña sobre el presente de la Selección Peruana en declaraciones para ATV+.

"Lamentablemente no me ha tocado estar las últimas convocatorias y espero volver pronto. Lo importante es que el equipo está bien, que tenga resultados positivos, triste por no poder estar, pero contento por ellos", agregó Peña, jugador del Emmen desde agosto pasado.

Por otro lado, el futbolista de 23 años se refirió a su nuevo equipo, al que llegó procedente del Tondela portugués. "Aquí la gente se ha portado muy bien conmigo, no me esperé este recibimiento, estoy impresionado con el club, a pesar de que podría decirse que es un equipo 'pequeño' está muy bien administrado", comentó.

Por último, aprovechando la coyuntura de la semana de clásico del fútbol peruano, Peña vaticinó un triunfo de Alianza Lima, club en el que debutó a nivel profesional. "Siempre estoy pendiente de todos los partidos, sin duda que estoy convencido de que Alianza ganará", contó.