Selección peruana se pronuncia sobre dura lesión de Christofer Gonzales

El buen momento que vive Christofer Gonzales podría interrumpirse por una lesión en la rodilla, la cual haría que se pierda partidos de la Liga 1 y Copa Libertadores con Sporting Cristal. Ahora mismo el jugador rimense quedó descartado para el choque de la selección peruana ante El Salvador.

Christofer Gonzales padeció en el choque ante Paraguay. 'Canchita' ingresó bien en el juego que lo gana Perú por 1-0 con gol de Christian Cueva, pero un golpe en la rodilla hizo que el volante no siga en la cancha y a Ricardo Gareca se le borró la sonrisa del rostro.

"Lo que me pone mal el día de hoy es la lesión de Christofer Gonzales. Están viendo en qué estado está. Eso es lo único negativo, que empaña todo el triunfo", señaló el 'Tigre' al término del encuentro en New Jersey.

'Canchita' regresa a Lima

Cuando Christofer Gonzales salió del campo, en camilla y casi entre lágrimas, el diagnóstico inmediato parecía tratarse de una rotura de ligamentos cruzados. Sin embargo, con el correr de las horas este escenario se descartó y se hablaba solo de una esguince en la rodilla.

Ahora, el médico de la selección peruana, Julio Segura manifestó que el golpe sufrido por 'Canchita' no es de gravedad, pero que por precaución ha quedado fuera de la convocatoria para el choque ante El Salvador.

“Hemos hecho una resonancia y se ve que el ligamento está bastante inflamado, pero no es de gravedad. Hoy está regresando a Lima, porque lamentablemente no podemos contar con él. Que haga viajes en el interior [Estados Unidos], no vale la pena. Es mejor que reciba un tratamiento”, afirmó Julio Segura.

El hombre de Sporting Cristal dejó la concentración bicolor y viajó a Lima para hacerse algunos estudios que descarten una lesión de mayor consideración.

