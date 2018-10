Selección peruana: Se busca un '9'

Que Paolo Guerrero ya está a la vuelta de la esquina del retiro de la blanquirroja no es una primicia chocherita, la gran noticia sería saber a quién escogerá el técnico Ricardo Gareca como su reemplazante con la camiseta número '9' de la selección peruana en la Copa América y en las próximas Eliminatorias para la Copa del Mundo Qatar 2022.

Desde que el 'Depredador' fue suspendido por arrojar un resultado analítico adverso -que maquilló el positivo- en la prueba antidopaje que le hicieron tras el partido ante Argentina en Buenos Aires por las Eliminatorias para el último Mundial Rusia 2018, la gran tarea del entrenador Ricardo Gareca fue buscar un delantero de las características de Paolo, fuerte, luchador, con buen juego aéreo, con gran temperamento y sobre todo con gol. Pero esa búsqueda aún continúa porque si bien improvisó a Jefferson Farfán en las últimas fechas de las clasificatorias, en el repechaje ante Nueva Zelanda, en los amistosos previos a Rusia y en el propio mundial, la 'Foquita' también está pagando el peso de los almanaques y las lesiones no lo han dejado destacar en su retorno al Lokomotiv

Moscó tras su experiencia mundislista. Y a pesar de que Raúl Ruidíaz fue goleador del Monarcas Morelia y ahora viene destacando y anotando en el Seatlle Sounders de la MLS, al parecer la 'Pulga' no reúne las condiciones necesarias para jugar como Guerrero y más bien lo tiene como una pieza de recambio.

De ahí paramos de contar porque no tenemos otro delantero centro del cartel de Guerrero, Farfán o Ruidíaz, ya que actualmente ni Beto Da Silva juega en el primer equipo de Tigres de México ni Iván Bulos, que aún no se recupera de su lesión y todavía no debuta con Municipal.