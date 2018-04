Selección peruana: Sao Paulo analiza vender a Christian Cueva

El presente de Christian Cueva en Brasil no es el óptimo. El peruano no se logra afianzar en el once, ya que el DT de Sao Paulo, Diego Aguirre, no lo considera como fijo en el equipo. Por esa razón, diversos medios en Brasil aseguran que su club analiza venderlo, pues tienen problemas financieros y 'Aladino' es uno de los jugadores que mayor sueldo percibe.

En Brasil, dan por hecho que Sao Paulo va a vender a Christian Cueva y Rodrigo Caio, futbolistas con un sueldo alto. Los problemas económicos del club y sus ganas de reforzarse para la segunda mitad del año serían las razones. Sin embargo, trascendió que con 'Aladino' esperarían hasta después de Rusia 2018, ya que su valor podría incrementar o él podría potenciar su fútbol en el torneo. China o Europa se deslizan como sus posibles destinos.

Cabe resaltar que Christian Cueva, que tiene contrato con Sao Paulo hasta 2022, no tiene la completa aprobación de su DT. "Todos los jugadores son importantes. Siempre van a tener oportunidades y deben aprovecharla. Cueva hizo un buen primer tiempo, intentó jugar, pero sintió un poco el ritmo y buscamos una alternativa con Nené, disparó Diego Aguirre tras su último partido.

Christian Cueva fue vital en la clasificación de la Selección peruana al Mundial de Rusia 2018; pero su inicio de año no ha sido el idóneo. Es más, otros medios en Brasil aseguran que Sao Paulo y Flamengo estarían negociando un intercambio para que Everton pase a la escuadra 'Tricolor' y 'Aladino' se sume a la plantilla de Paolo Guerrero y Miguel Trauco.

