Selección peruana: Santos busca retener a Christian Cueva y pone en peligro su presencia en primer amistoso

El presidente del 'Peixe' habló sobre esta situación

Christian Cueva podría ser el gran ausente de la Selección Peruana ante Costa Rica. El presidente de Santos, José Carlos Peres, aseguró que el técnico Jorge Sampaoli contará con los extranjeros del elenco para la definición contra Atlético de Minas Gerais, por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil, marcada para el jueves 6 de junio.

Christian Cueva debe presentarse este lunes a la selección peruana (luego de jugar el domingo ante Ceará por el Brasileirao), pero de prevalecer esta medida podría perderse el primer amistoso contra Costa Rica el 5 del próximo mes.

Para ello, Peres necesita negociar la liberación de los jugadores con las federaciones, ya que, por obligación, tienen que presentarse el 3 de junio en sus respectivas selecciones. El brasileño Felipe Aguilar (colombiano), Cueva (peruano), Soteldo (venezolano) y Derlis González (paraguayo) fueron preconvocados para la Copa América y pueden abandonar al ‘Peixe’ en el partido decisivo contra el ‘Gallo’.

SE LA JUEGAN

Como empató sin goles en Belo Horizonte, Santos avanzará a los cuartos de final de la Copa de Brasil con una victoria. Un empate llevará a la decisión de penales. El primer intento de Peres es cambiar el juego del día 6 para el día 4, lo que no sucedería.

El mandatario de Santos dijo haber “acordado” con las federaciones, pero esta información no es confirmada. “Fui a Río de Janeiro (el último miércoles), el presidente de la CBF (Rogério Caboclo) me atendió, intentamos de todas las formas anticipar el juego para el día 4, pero si permanece el 6, sólo los liberaremos después de ese día. Hablamos con las federaciones hace más de 15 días. Acordamos que no seremos perjudicados, nadie se va a morir por tres días. Espero que entiendan, hemos sido fieles, liberando en el plazo”, dijo a Globoesporrte.

