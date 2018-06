​Selección peruana: Santamaría le pide consejos al 'Mudo' Rodríguez

Anderson Santamaría comentó a los medios que se encuentran siguiendo los entrenamientos de la selección peruana en Austria, que aprovechó el viaje junto al 'Mudo' Alberto Rodríguez para pedirle algunos consejos de como adelantar a los atacantes en cada jugada y así emplearlos cuando le toque minutos en el Mundial Rusia 2018.

Le pide consejos al 'Mudo' Rodríguez

'Hoy el profesor trató de manejar las cargas por lo largo del viaje y así trabajar los próximos días de la mejor manera. Me tocó venir en el bus con Alberto Rodríguez y aproveché para preguntarle unos tips. Siempre trato de aprender de él porque es un crack, me contó lo que pasó en Colombia y me dio algunos detalles que pondré en práctica, la verdad me he quedado impresionado', contó Anderson Santamaría.

Paolo Guerrero se unió a la selección peruana e inició sus entrenamientos en Austria, de cara al duelo contra Arabia Saudita, el 3 de junio próximo, en un amistoso previo al Mundial Rusia 2018. Los miembros de la blanquirroja lucen un buen semblante.