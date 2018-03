Selección peruana: Rumores de Cristian Benavente molestan a jugadores

La selección peruana sacó dos buenos resultados en su mini gira por Estados Unidos como preparación para el Mundial Rusia 2018 superando justamente a Croacia e Islandia, pero hubo un tema que incomodó al plantel blanquirrojo: la 'supuesta mala relación' con Cristian Benavente.

Defienden al 'Chaval'

Diego Rebagliati, periodista de Movistar Deportes, reveló en su cuenta de Twitter que los jugadores de la selección peruana se mostraron muy enojados por los estúpidos rumores respecto a que no le dan la pelota a Cristian Benavente porque tiene una mala relación con el volante.

'Flores, Tapia, Araujo, entre otros, han compartido con Cristian Benavente desde la Sub 17 y son amigos. Hay que dejar de victimizarlo y confiar en Gareca. Piensen', agregó Rebagliati en el comentario de Twitter que comenzó a circular con fuerza en redes.

Incluso Renato Tapia tuvo un intercambio de palabras con un hincha que le hizo referencia la supuesta mala relación contra Cristian Benavente. 'Si amas al Perú, como referente, no permitas argollas en la selección. No excluyan; den confianza y respaldo a quien viene a sumar al equipo', opinó a lo que 'el capitán del futuro' respondió 'No hables piedras hermano, sé feliz. ¡El EQUIPO ganó!', dijo el mediocampista que estará con la selección peruana en Rusia 2018.