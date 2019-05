Selección peruana ya piensa en la Copa América: ¿Por qué Andy Polar no y Kevin Quevedo sí? | VIDEO

Esta bien podría ser la polémica del mes de mayo. La ausencia de Andy Polar, en la lista preliminar de Ricardo Gareca con miras a la Copa América Brasil 2019 ha generado toda una polémica. Para muchos el jugador de Binacional debía estar en esta nómina, debido a que es considerado el mejor jugador del Torneo Apertura 2019.

Cabe resaltar que Andy Polar está incluído en la nómina de Nolberto Solano para los Panamericanos Lima 2019. El hombre del 'Poderoso del Sur' ya ha sido tomado en cuenta para dos microciclos y podría quedar para la lista final.

En este contexto, el periodista y panelista de Fox Sports Radio Perú, Mauricio Loret de Mola explicó las razones por las que, aparentemente, Ricardo Gareca prefirió convocar a Kevin Quevedo y no a Andy Polar.

"Yo sé que están hasta un poco hartos del tema de las mediciones físicas y esas cosas, pero es data objetiva. Yo sé que Kevin Quevedo ha evolucionado mucho en el último tiempo. Eso, no pasa con Polar. Esto es información totalmente objetiva, que la sé y me las han dado", contó Loret de Mola en el referido espacio televisivo.

El mensaje de Eddie Fleischman a Andy Polar

"Lo que debe hacer Polar es ratificar su condición en el torneo local, porque cuando jugó la Copa Sudamerica ante Independiente, no la vio. Pero no destacó, no marcó la diferencia, un jugador que tiene cualidades distintas para la competencia internacional. Hay que tomar con pinzas esto. Entiendo que hay que mirar a los jugadores del torneo local y de hecho, buena parte la selección que clasificó al mundial salió de equipos del torneo local. Lo que se debe evaluar es que si los que actúan en el campeonato local están en el ritmo de exigencia del nivel internacional", argumentó Fleischman.

Alan Diez: "¿Quevedo hizo buena Libertadores?"

Así mismo, el conductor del programa, Alan Diez empezó a cuestionar la presencia de los otros jugadores de la Liga 1 que sí fueron considerados por Ricardo Gareca: "¿Quevedo hizo buena Libertadores? ¿qué partidos buenos tuvo Quevedo? Solo el partido con River Plate".

Más noticias en otros medios: