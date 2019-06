Selección peruana | Ruiz de Somocurcio:"Si esto no cambia, Ricardo Gareca no seguiría más" | VIDEO

Luego de la dura caída de la selección peruana por 5-0 ante Brasil por la Copa América 2019, muchos han cuestionado a Ricardo Gareca por el planteamiento realizado en el duelo disputado en el Arena Corinthians, el pasado 22 de junio.

Desde Brasil, el conductor de Teledeportes, Omar Ruiz de Somocurcio reveló que existen informaciones que de no haber una mejora en el equipo en el próximo encuentro de cuartos de final de la Copa América, la continuidad de Ricardo Gareca al mando de la selección peruan estaría en duda.

"El técnico (Ricardo Gareca) se ha quedado encerrado, no ha salido Gareca, que me parece ha sufrido muchísimo y que tengo informaciones de primera mano de que si esto no cambia en la Copa América, esto prácticamente la vida de Gareca en la Videna se está terminando, Gareca no seguiría mucho tiempo más si es que las cosas no cambian en lo que viene de la próxima ronda", informó Omar Ruiz de Somocurcio en Teledeportes.

"Ricardo Gareca quiere más de la actitud de algunos jugadores. Él ha confesado, le ha pedido a algunos jugadores que cambien de liga, tienen que irse a otros sitios y algunos le responden no, que es su bienestar económico y ahí hay una sensación de que se ha roto la buena relación de Gareca con algunos integrantes de la selección peruana", agregó.

Perú presentaría cambios en los cuartos de la Copa América 2019

Ricardo Gareca tiene algunos días para definir el once que arrancará en los cuartos de final de la Copa América y ya hay indicios que el Tigre plantearía algunas variantes con respecto a los duelos ante Venezuela, Bolivia y Brasil.

La principal novedad sería el ingreso de Edison Flores al once titular, con lo que se pondría en duda la presencia de algunos de los atacantes de la bicolor.

