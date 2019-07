​Selección peruana | Ruidíaz se quebró al revelar lo que se vive en la interna bicolor | VIDEO

Raúl Ruidíaz se quebró al revelar lo que se vive en la interna de la selección peruana tras el histórico triunfo ante Chile por las semifinales de Copa América 2019. 'Pulga' dio declaraciones un día después de la clasificación bicolor y resaltó el sentimiento que se tienen en el plantel dirigido por Ricardo Gareca.

'Yo estoy preparado al cien por cien por si me toca la oportunidad. Todos estamos muy contentos de que el equipo gane. Me preparé una semana solo para la definición de penales contra Uruguay porque sabía que me iba a tocar. Esto es lo que refleja el grupo. Más allá de quien juegue, todos nos apoyamos, somos una familia realmente', comentó el jugador de la selección peruana.

Raúl Ruidíaz reconoció que todavía no asimila que Perú se haya clasificado para disputar el título ante Brasil en el Maracaná. 'Aún no me lo creo. Estamos a un paso nada más de poder regalarle una alegría a nuestras familias y a todo el país, una Copa América más. Vamos a trabajarlo para que se pueda hacer", dijo tras el entrenamiento de la Blanquirroja en Porto Alegre, donde jugó su partido con Chile.

[EN VIVO] #CanalN20Años Seleccionado Raúl Ruidíaz brinda declaraciones tras el triunfo de Perú contra Chile y su pase a la final de la Copa América https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/bWrz4yyW3N — Canal N (@canalN_) 4 de julio de 2019

Además Ruidíaz aclaró que formar parte de la actual selección peruana es increíble, más allá de que tenga minutos o no, ya que habitualmente parte desde el banquillo. El atacante recomendó no distraerse por los comentarios o gestos de Brasil que indican que ya se ven como campeones de la Copa América porque reiteró que el partido todavía hay que jugarlo.

