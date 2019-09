Selección peruana | Roberto Mosquera sobre Paolo Guerrero y su futuro reemplazante: "Hay que buscarlo en la chacra"

El técnico Roberto Mosquera fue muy crítico con la actualidad del fútbol peruano y señaló que hay que trabajar para que salgan nuevos jugadores.

"¿Por qué fuimos al Mundial del 70? ¿Acaso porque éramos potencia? Sino fue porque aparecieron Chale, Perico, Cubillas, Cruzado, Mifflin, pero ¿había un buen trabajo en menores? Era lo normal, incluso las canchas eran de tierra. Salieron veinte jugadores naturales y fuimos. Pero de allí viene lo inconveniente del fútbol. En el 72 subcampeones de la Libertadores con la U. No es que no se trabajaba en menores, sino que no se trabajaba como en Alemania. El 75 fuimos campeones de América y tampoco es que había un gran trabajo en menores en todos los clubes, salvo tres o cuatro excepciones. En el 78 fuimos al Mundial y el fútbol peruano tampoco era una joya y nadie se moría por venir a jugar aquí. Y el 82 fueron muchos muchachos del 78, demasiados diría y yo", dijo Roberto Mosquera al diario El Comercio.

"¿Y qué pasó después? se cortó el circuito. Pensamos que la suerte iba a ser que salga un nuevo Oblitas o un nuevo Uribe. Y no volvieron a salir porque hubo poco trabajo. Dependimos de la suerte y la suerte nos hizo esperar 36 años. Lo que tenemos que hacer es buscar a ese '9' en la chacra, en el interior, hemos pasado años sin tener en el banco a alguien que tenga el peso de Guerrero. No hay, no sale ese jugador. Hay que jalarnos las orejas y ver qué está pasando abajo", añadió.

