Selección Peruana : Roberto Mosquera: "No me llama la atención la derrota de la Sub-23"

La dura caída de la selección peruana Sub-23 no pasó desapercibida por las principales personalidades del fútbol peruano. Esta vez fue el turno de Roberto Mosquera, quien se refirió a la discreta actuación de los dirigidos por Nolberto Solano en el último duelo ante Colombia.

"No me llama la atención la derrota, me llama la atención el juego. Lejos de calificar a los chicos o al entrenador, veo que no estamos apostando a algo. Ni ganamos como sea, ni jugamos bien y no ganamos", afirmó a Ovación.

Por otro lado, el entrenador de Binacional también opinó respecto a la actual situación en la que se encuentra el fútbol peruano: "He regresado porque conozco el fútbol peruano y no creo que haya cambiado tanto desde que me fui, ni para mal ni para bien. He venido porque estoy convencido de que podemos hacer una buena labor y de que tengo un conocimiento del fútbol peruano.

Roberto Mosquera, que ya tuvo dos experiencias en la selección peruana, primero como asistente en 1991 y luego como técnico interino en 2013.

