Selección peruana | Roberto Mosquera descarta volver a dirigir a la 'Bicolor' y lanzó candidato para reemplazar a Gareca

El técnico Roberto Mosquera volvió al Perú, tras no continuar en el Royal Pari de Bolivia y habló sobre si aceptaría una oferta para dirigir a la selección peruana.

Roberto Mosquera, que ya tuvo dos experiencias en la selección peruana, primero como asistente en 1991 y luego como técnico interino en 2013, le cerró las puertas a una posible vuelta a la 'Bicolor'.

"Es difícil, creo que mi etapa en la selección está cerrada", dijo Roberto Mosquera, quien además señaló una alternativa a Ricardo Gareca, cuando el 'Tigre' cumpla su contrato. "Ojalá le vaya bien a Juan Reynoso pronto y que sea una posibilidad", expresó en una entrevista a El Comercio.

"Si hay un entrenador peruano que está en el extranjero es Juan y que puede ser alternativa. Hoy está en México y ahora tendría que irle bien. Yo te respondo por los técnicos peruanos que podrían llegar en su momento a la selección, no de foráneos. ¿Yo tengo los méritos y la experiencia? Creo que sí. Si se da, estoy listo y si no se da pues lo tomaré como que no hubo coincidencias", comentó.