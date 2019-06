Selección Peruana | Richard de la Piedra criticó a André Carrillo por broma a Patricio Álvarez | VIDEO

André Carrillo como suplente en la selección peruana ha causado sorpresa en la Copa América 2019, dado que era una de las piezas inamovibles en el equipo de Ricardo Gareca. En el programa América Deportes, Óscar del Portal y Richard de la Piedra hicieron un análisis de esta situación y este último fue crítico con la broma de la 'Culebra' a sus compañeros Patricio Álvarez y Jesús Pretell, donde afirmó que solo fueron al Maracaná "para conocer el estadio".

"Pensamos que algo ha tenido que pasar para que Carrillo no tenga minutos en la selección, salvo exista una explicación de Gareca de que no está en un momento como para arrancar o ser alternativa de primer orden", indicó Óscar del Portal en su análisis sobre la situación actual de la 'Culebra'.

“Si yo hago un análisis frio, André Carrillo no juega un partido oficial desde el 12 de abril. Estamos hablando de un jugador que, en dos meses, no tuvo ritmo de competencia. A eso le sumas que ‘Canchita’ Gonzales sumó minutos en Cristal, es figura en la Sudamericana. Gareca está demostrando que no le gustó del todo que se vaya a jugar a Arabia”, añadió Richard de la Piedra.

“Habían equipos de la Premier League que querían a André Carrillo. Arabia es una liga inferior”, añadió de la Piedra.

“La actitud de Carrillo quizás no viene siendo la que espera Gareca”, agregó Óscar del Portal.

“Me parece poco prudente lo que hizo André sobre el comentario hacia Patricio Álvarez y Pretell: “solo llegan a conocer el estadio””, sentenció Richard de la Piedra.

Video: América TV

Más noticias en otros medios