El entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, aprovechó la inactividad en las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica y pasó los últimos días en Argentina, su natal país. El estratega estuvo junto a su familia y también amigos, como se pudo ver en una foto publicada por Oscar Ruggeri.

A través de su cuenta de Instagram, el exjugador de la selección de Argentina, compartió una postal junto al ‘Tigre’ en una cita en la que participaron junto a sus respectivas parejas. “Linda cena con amigos”, escribió el ‘Cabezón’ en la descripción de la publicación, que generó miles de reacciones.

La relación amical entre Ricardo Gareca y Oscar Ruggeri es muy estrecha por su pasado juntos en clubes y selección, sin importar la distancia que los separa por las labores que desempeñan ahora. Además, existe un respeto por la profesionalidad que tienen.

Debido a la clasificación de la selección peruana al Mundial Rusia 2018 de la mano del ‘Tigre’, Ruggeri, actualmente conductor en la cadena ESPN, no ha ocultado su anhelo por ver a su fraterno amigo al mando de la selección de Argentina. Por ahora, esa situación no ha estado cerca de concretarse, aunque no es un tema que pueda descartarse.

Oscar Ruggeri compartió foto de su cena con Ricardo Gareca. (Foto: Captura)

No obstante, la mente de Ricardo Gareca está puesta en los próximos partidos de Perú y dentro de poco estará en Lima para iniciar los trabajos de cara a la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022 en noviembre. La ‘Blanquirroja’ se enfrentará el jueves 11 a Bolivia en Lima y el martes 16 visitará a Venezuela.

De no ocurrir algún hecho fuera de lo normal, el entrenador de la selección peruana debería dar a conocer la lista de convocados el viernes 29 de octubre. Recordemos que el combinado nacional quedó en el noveno lugar del proceso clasificatorio con 11 puntos, a cinco de la zona de repechaje, luego de la caída por 1-0 ante Argentina en Buenos Aires.