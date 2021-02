En menos de dos meses, la selección peruana competirá otra vez en las Eliminatorias. Por ahora, la situación es adversa para el conjunto liderado por Ricardo Gareca. Por causa de la pandemia del coronavirus hay inconvenientes para entrenar, empezar el campeonato local, escasa continuidad para los jugadores que actúan en la Major League Soccer y hasta ausencia de los elementos que militan en el certamen americano.

En ese sentido, el DT de la Blanquirroja descartó la propuesta de suspender la jornada que se desarrollará en las últimas semanas de marzo. No obstante, el estratega argentino solicitó a las autoridades evaluar la situación de cada uno de los participantes, sobre todo de quienes tienen futbolistas en la MLS.

“En Estados Unidos todavía no arranca el campeonato. Sumado a ello, FIFA contempla la posibilidad de que aquellos clubes que deciden no entregar a sus jugadores, lo pueden hacer. El estado que representan estos clubes, indica que deben hacer una cuarentena. Por ello no están obligados a ceder a los futbolistas”, explicó el ‘Tigre’ en una entrevista con IP Deportes.

“Entonces, esas cosas se deben contemplar para no generar un perjuicio a una selección. Todos los que están federados a FIFA y los que están ligados a Conmebol deben tener la precaución de saber dónde están sus seleccionados y saber qué comunicado dan porque FIFA nunca permitió que ningún club se niegue a ceder a los jugadores”, agregó.

“Si se otorga la posibilidad al club de no entregar a los jugadores, en caso haya una cuarentena, se les complica a las selecciones que tienen gran cantidad de jugadores en la liga americana y es un perjuicio muy grande porque hay otras selecciones que tienen jugadores repartidos en otros lados del mundo”, manifestó.

A pesar de la incertidumbre, Gareca señaló que los futbolistas de la MLS están dentro del plan de selección peruana para medirse a Bolivia (La Paz) y Venezuela (Lima). “Sí los tomaremos en cuenta porque previamente hacen un trabajo. Estamos muy pendientes de ellos, están haciendo labores en sus respectivos equipos, tienen tarea para hacer y creemos que harán un par de partidos amistosos previo al inicio del campeonato”, sostuvo.

“Si bien no es lo ideal para lo que representa un partido de selección, apelamos a un estado de conciencia, de responsabilidad de nuestros jugadores y el objetivo no solo tiene que estar en el club y en llegar de la mejor manera, también en los compromisos que se le presentan a la selección porque tienen que estar bien identificados. Creemos que llegarán bien dentro del panorama que estamos hablando. Lo ideal sería que estén en competencia”, cerró.