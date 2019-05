​Selección peruana | Ricardo Gareca y la declaración que hizo 'borrar' a Claudio Pizarro de la Copa América | VIDEO

Selección peruana

Técnico de la 'blanquirroja' lo recordó durante conferencia de prensa

2019/05/30 - 20:20

Ricardo Gareca dio conferencia de prensa para anunciar a los convocados para la selección peruana de cara a la Copa América 2019, tras ello los medios lanzaron algunas preguntas sobre la decisión final del 'Tigre' y una de ellas estuvo ligada a la ausencia de Claudio Pizarro.

'No podemos convocar a quien se autoexcluye de la selección. Si un jugador declara que no tiene sentido venir a la selección nacional ahora, no puedo llevarlo', declaró el 'Tigre' luego de confirmar a los 23 que representarán a Perú en la Copa América de Brasil.

Como se recuerda, hace unos meses Claudio Pizarro fue entrevistado en Alemania por un medio peruano, mostrándose reacio a integrarse nuevamente con la selección peruana tras su ausencia en Rusia 2018 'Si no me llevaron al Mundial, no tendría sentido que me convoquen ahora. No creo que me llamen, no tendría sentido. Si [Ricardo Gareca] no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido', comentó en setiembre del 2018 durante una entrevista para ATV.

