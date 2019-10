Selección peruana | Ricardo Gareca y el once casi definido para enfrentar a Uruguay por fecha FIFA

Con seis jugadores (tres de ellos arqueros) es poco lo que puede hacer Ricardo Gareca en el campo de la Videna. En los últimos días, el trabajo en espacio reducido es lo que más se ha practicado en la selección peruana, pero eso no impide que el ‘Tigre’ empiece a imaginar el esquema que pondrá en el Estadio Centenario.

Y es que de los seis jugadores que vienen entrenando en la Videna, Christofer Gonzales tiene muchas posibilidades de entrar en ese 4-3-2-1 que sirvió para vencer a Brasil en el último amistoso en Estados Unidos y el que será utilizado en los partidos de visita en las Eliminatorias.

El amistoso contra Brasil fue una revelación para el ‘Tigre’, quien asumió que no siempre se puede jugar al golpe por golpe y menos contra selecciones que se hacen fuertes en su feudo. Por eso lo seguirá puliendo para que llegado el momento sea utilizado y pueda conseguir los puntos necesarios.

Ante los ‘charrúas’, este sistema volverá a aparecer, pero el ‘Tigre’ tendrá que hacer una modificación y aquí es donde la figura de ‘Canchita’ asoma con mayor fuerza.

Ante la ausencia de Pedro Aquino, el volante de Sporting Cristal ingresará al equipo titular para acompañar a Renato Tapia y permitir que Yoshimar Yotún se desprenda y quede más cerca de Paolo Guerrero, a quien ha habilitado en innumerables ocasiones.

En los últimos días, Gareca ha observado atentamente cada recorrido de Gonzales y, junto a su comando técnico, se viene convenciendo de la posibilidad de ponerlo como titular.

En el Centenario, Perú iría en defensa con lo que ya es conocido de memoria. Si no sucede nada raro, la bicolor formaría con Pedro Gallese, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco.

En el mediocampo irían Renato Tapia, Christofer Gonzales y Yoshimar Yotún; por los extremos estarían Gabriel Costa y ‘Orejas’ Flores, dejando como único delantero a Paolo Guerrero, quien esta de vuelta para que la ‘sele’ tenga mayor poder ofensivo.

Como sucedió en el duelo ante los brasileños, Christian Cueva no aparece en el once. En este esquema se necesita sacrificio para marcar y atacar, y el volante no se encuentra en su mejor momento. En la Videna no dudan de su capacidad para entenderse con el ‘Depredador’, pero entienden que necesita una mejor condición física y futbolística para poder entrar en este esquema y volver a ser importante en la bicolor.

Con otras opciones

Pero ‘Canchita’ no es la única opción que maneja el ‘Tigre’, pues detrás de él hay dos que podrían ocupar el puesto que ha dejado Aquino en la volante.

Uno de ellos es Armando Alfageme, quien también se encuentra trabajando en la Videna y viene atravesando un buen momento.

El volante de Universitario tiene agresividad para marcar. A pesar de que al principio le costó un poco el trabajo que se realiza en la selección, ha venido acomodándose a la exigencia y podría llegar en muy buena forma al partido ante Uruguay, de la próxima semana.

La otra opción que aparece es la de Carlos Ascues. El volante del Orlando City fue convocado para los amistosos ante Ecuador y Brasil, pero no tuvo minutos, pues él mismo admitió que le costó su regreso al ‘equipo de todos’. El ‘Patrón’ ha venido trabajando en su físico y ha seguido todas las indicaciones que le dieron en la Videna; por eso ha vuelto a ser convocado.

Si Ascues demuestra en los próximos entrenamientos que puede ser titular, tendría minutos e n el duelo del Centenario.

Gareca continuará buscando variantes para utilizar en ese esquema que quiere seguir puliendo y que le será de mucha ayuda para conseguir puntos fuera de casa, donde históricamente siempre le costó ganar a la selección peruana. ///