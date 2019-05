Selección peruana: Ricardo Gareca y cuatro dolores de cabeza previo a la Copa América | FOTOS

A poco del inicio de la Copa América Brasil 2019, algunos integrantes de la selección peruana no tienen un buen presente, lo que preocupa a Ricardo Gareca y su comando técnico, ya que ellos son titulares y su rendimiento podría verse mermado.

Pedro Gallese

Fichó por Alianza Lima para tener más minutos y los consiguió, pero no de la mejor manera, debido al mal presente de Alianza Lima. Pedro Gallese recibió muchos goles, y algunos con errores de él. Pese a todo esto, su titularidad en la selección peruana no estaría en riesgo.

Luis Advíncula

Rayo Vallecano la pasó mal en casi toda La Liga, sin embargo, Luis Advíncula era titular, pero casi al final de la temporada, con el cambio de entrenador, Luis fue suplente. Las últimas fechas no tuvo minutos y llega con poco ritmo de cara a la Copa América Brasil 2019. Tampoco se conoce a qué equipo llegará.

Miguel Trauco

Otro de los afectados por los pocos minutos es Miguel Trauco. El lateral izquierdo estuvo en la banca de suplentes de Flamengo por muchos meses, a excepción de los dos últimos encuentros. Pese a no jugar en su club, Miguel siempre tuvo buenos partidos en la selección peruana, no obstante su irregularidad en el once titular sigue siendo una preocupación.

Nilson Loyola

El suplente de Miguel Trauco en la selección peruana tiene una situación incluso más difícil. Solo ha jugado un partido ese año en Goias e incluso no salió en lista en tres fechas del Brasileirao.

