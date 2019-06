Selección peruana | Ricardo Gareca y cinco aciertos para vencer por 1-0 a Costa Rica | VIDEO

La Selección Peruana consiguió una gran victoria ante la Selección de Costa Rica por la mínima diferencia gracias a un golazo de Christian Cueva. En este encuentro, Ricardo Gareca mostró algunas variantes que le sirvieron para asegurar el resultado positivo.

Christofer Gonzales de volante

El jugador de Sporting Cristal lo hizo en una posición diferente, pues se desempeñó como volante. "Hace un tiempo ya he jugado ahí. Conforme van pasando los días vamos trabajando de la mejor manera. El profesor me dijo que tenía que tratar de ganar los segundos balones, y en lo personal me he sentido muy cómodo ahí", indicó 'Canchita' tras el encuentro.

Paolo Guerrero y Raúl Ruidíaz funcionan juntos

El ingreso de Paolo Guerrero hacía suponer que sería por Raúl Ruidíaz, sin embargo, el 'Tigre' decidió mantener a la 'Pulga' en cancha y fue allí donde tuvo mayor peso en ofensiva. Con el ingreso del 'Depredador', Ruidíaz pudo recostarse algunos metros para tener mayor conexión con los volantes y fue allí donde pudo dar una asistencia.

Anderson Santamaría de volante

Santamaría ingresó en reemplazo de Renato Tapia. Por momentos, el defensor central hacía la función de volante de marca y cuando se necesitaba apoyo en la zaga defensiva, formaba una línea de cinco. Otra novedad en el duelo.

Línea de 5 con el ingreso de Alexander Callens

Con la salida de Christofer Gonzáles sobre el final del encuentro, Ricardo Gareca decidió formar una línea de 5 defensores, pues Alexander Callens ya estaba en cancha. Esto le permitió armar un buen bloque defensivo ante algunos ataques peligrosos de Costa Rica.

Edison Flores y André Carrillo cambiaron de lado

Ambos jugadores mostraron mayor movilidad en ataque y por momentos jugaron con perfil cambiado, esto les permite encarar a sus rivales y tener opción de rematar a portería.

