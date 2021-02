Santiago Ormeño, jugador de Puebla de la Liga MX, es una de las opciones de Ricardo Gareca para ser llamado a la selección peruana, dado que es un jugador que cuenta con pasaporte nacional. Así, durante la conferencia de prensa, el ‘Tigre’, fue consultado por la posibilidad de llamar al delantero, ante la falta de atacantes de la blanquirroja debido a lesiones.

“Nos gustaría que aquel que quiera estar en la selección lo manifieste, lo diga. Pero también tiene que cuidar sus declaraciones. Es mejor que los muchachos, aún estando en la órbita, no opinen sobre sus respectivos compañeros. Todo el mundo puede opinar, no pero dentro de los convocados y no convocados. Me interesa la buena convivencia de la selección”, afirmó

La respuesta de Gareca podría hacer alusión a lo dicho por Santiago Ormeño hace algunos meses, cuando elogió a Raúl Ruidíaz, pero aseguró que no da la talla para jugar por Perú: “Me parece un ‘crack’, es un gran jugador. Pero creo que en una Selección se necesita un ‘9’, más referente en ataque, más grande y con esa presencia”, dijo.

Ricardo Gareca: "Nos gustaría que aquel que quiera estar en la selección lo manifieste, lo diga. Pero también tiene que cuidar sus declaraciones".



No obstante, el técnico de la blanquirroja aseguró que Ormeño está en la órbita de la Federación. “Es un muchacho seguido, evaluado”, agregó.





