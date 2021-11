Ricardo Gareca viajó a Argentina con buenas sensaciones después del trabajo realizado con la selección peruana a lo largo del 2021. Antes de partir, el técnico atendió a los medios de comunicación en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Para el DT ha sido inevitable hablar de Alianza Lima, campeón de la Liga 1, y lo que viene para la Blanquirroja, con los partidos amistosos que todavía no están cerrados.

Sobre la definición del campeonato local a partido doble, el ‘Tigre’ Gareca sostuvo que “no hubo goles, pero los dos equipos buscaron. Me parece que los dos partidos fueron importantes, me gustaron”. Luego, el DT de la Bicolor dedicó un mensaje para felicitar a los monarcas del campeonato peruano y, de paso, a Jefferson Farfán, uno de los integrantes del cuadro nacional.

“Quiero felicitar a Jefferson Farfán y al campeón, ya se lo dije a Carlos (Bustos). También a Roberto (Mosquera) porque fueron los mejores equipos”, expresó Gareca, quien estuvo en el Estadio Nacional en la primera final (triunfo de 1-0 para Alianza Lima) y en la vuelta (0-0) desarrollada el último domingo en el mismo escenario.

Los amistosos de la selección peruana

La Blanquirroja se medirá a Colombia y Ecuador en la siguiente jornada de las Eliminatorias sobre el final de enero. No obstante, el comando técnico desea realizar entrenamientos con los futbolistas que estarán inactivos. En tal sentido, el estratega argentino desea aprovechar ese espacio para jugar partidos de preparación.

Al respecto, Gareca reveló que “todavía no está confirmado. No me oficializaron, pero están en eso. Veremos si podemos hacer dos o tres partidos amistosos previo al inicio de las Eliminatorias”, sostuvo. Asimismo, el técnico destacó que “estamos bien, que es lo más importante de todo”, con miras a lo que viene camino al Mundial Qatar 2022.

Mensaje a los hinchas

Por último, antes de partir a su tierra, Gareca envió buenos deseos a todos los hinchas de la selección peruana y el país en general con miras al nuevo año. “Muchas felicidades a toda la gente. Dios quiera que sea un año mejor que el que pase. Quiero mandarles un gran abrazo y todo lo mejor”, señaló.

En la misma línea, el ‘Tigre’ Gareca admitió que esperar sacar el jugo al tiempo que compartirá con los suyos, pues el periodo que gozará será breve porque ya debe preparar el trabajo de la selección peruana. “Vamos a tratar de desconectarnos un poco, aunque ya tenemos las Eliminatorias encima”, remató.