El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, habló en una entrevista para el portal chileno Encancha.cl y reveló que “tomaría en cuenta” la posibilidad de dirigir en ese país.

“Yo creo que la liga chilena es para tenerla en cuenta, porque hay equipos muy importantes y si, en estos momentos, no tienen una gran relevancia a nivel internacional, siempre sus equipos son bien competitivos. Enfrentar a un equipo chileno es una complicación. El jugador chileno ha crecido mucho en su mentalidad y su forma de encarar los partidos, y eso es muy bueno. Siempre me ha parecido una Liga interesante y los equipos chilenos son para tener en cuenta. En el caso que me llegara a hablar algún equipo de Chile, lo tendría en cuenta”, dijo Ricardo Gareca para Encancha.cl.

Ricardo Gareca también aseguró que no tiene preferencia por ninguno de los equipos grandes de Chile.

“No, nunca me detengo en los gustos. Son tres grandes con una popularidad superior como Colo Colo y la U. Católica también es un equipo muy respetado dentro de los torneos internacionales, con otro estilo de público muy selectivo, pero también se ha vuelto muy popular, pero no tengo una preferencia, más que nada un respeto por los tres”, comentó.