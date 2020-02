Gianluca Lapadula, Jean Pierre Rhyner y Percy Prado son los tres nombres que vienen sonando bastante fuerte en torno a la selección peruana. Por ello, Ricardo Gareca ha sido tajante y señaló que es “poco viable” que sean convocados para el inicio de las Eliminatorias.

“Las Eliminatorias no es el escenario ideal para probar. Tiene que ser algo que vislumbre, un acontecimiento especial de un jugador que de pronto tiene una actuación muy destacada o sobresalga demasiado, porque hay que tener conocimiento de Eliminatorias, del grupo, que se conozcan en todo aspecto”, expresó Ricardo Gareca en RPP.

Además, indicó que hay una opción para que sean convocados de cara a la Copa América: “No estoy cerrado a nada pero lo veo poco viable. Puede tener mayor posibilidades en una Copa América donde uno tiene la posibilidad de estar 20 días, convivir, de conocer al grupo y la manera de trabajar. Se le va a facilitar más al jugador ese tipo de escenario y competencia”, añadió.

“Respecto a los muchachos citados (Rhyner, Lapadula y Prado), el jugador puede ser ciudadano peruano pero debe estar habilitado por la FIFA. Puede ser que ellos sean ciudadanos peruanos, estén con posibilidades de ser convocados pero si la FIFA no los habilita, es imposible. Es una información no menor”, agregó el ‘Tigre’.

De otro lado, el técnico de la selección peruana recordó lo ocurrido con Bolivia en las Eliminatorias para Rusia 2018.

Sobre el caso de Jean Pierre Rhyner

“Rhyner es peruano pero no está habilitado por la FIFA. De nada sirve que circule la información porque hay muchos requisitos para que un jugador sea convocable. Eso me lo va a transmitir la gerencia deportiva: Solamente forman parte los jugadores que sí pueden ser convocados”, afirmó el ‘Tigre’ sobre Rhyner.

Sobre Lapadula

Finalmente, habló sobre lo ocurrido con Gianluca Lapadula: “En el caso de Lapadula hubo interés nuestro, fuimos a verlo personalmente y hubo respuesta de él, que se iba a comunicar y que luego quería jugar por la selección de Italia. Lo vemos con buen ojo si tiene interés. No le vamos a dar vuelta a algo que nos va a hacer perder tiempo y que nos va a desenfocar de los chicos que pueden ser llamados a la selección. No le puedes dar vuelta a un tema que no tiene solución”, sentenció el técnico de la Bicolor sobre el tema.