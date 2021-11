No todo fue bueno después de la victoria de la selección peruana en Venezuela (1-2). El cuadro liderado por Ricardo Gareca perdió a dos hombres claves pensando en el duelo frente a Colombia en enero. Luis Advíncula y Miguel Trauco, los laterales titulares, fueron amonestados y no estarán por acumulación de tarjetas.

Al respecto, el ‘Tigre’ Gareca se toma con calma las ausencias del jugador de Boca Juniors y Saint Etienne. “En la Copa América no estuvo Advíncula y en gran parte no estuvo Trauco. Los laterales fueron Aldo Corzo y Marcos López, no es algo nuevo. Tenemos jugadores que pueden reemplazar y que lo pueden hacer bien”, explicó.

“Tampoco puedo adelantar quiénes serán los laterales. Aldo nos acompaña desde 2016 y Marcos cada vez se afianza más. También están (Nilson) Loyola y (Jhilmar) Lora. Veremos cómo llegamos y con muchachos que no están compitiendo y veremos cómo lo solucionamos”, manifestó el estratega argentino pensando en el duelo contra los ‘cafeteros’ en enero.

Las finales del 2022

La selección peruana terminó con 17 puntos y en el quinto lugar (otorga pase al repechaje). En el 2022, el equipo nacional tiene cuatro pruebas difíciles para conocer si logrará la ansiada clasificación. En ese contexto, Gareca prefiere no hacer cálculos y asume como finales los juegos ante Colombia (visita), Ecuador (local), Uruguay (visita) y Paraguay (local).

“Perú está atravesando finales en toda esta etapa. Para nosotros es clave pensar en cada partido. Felizmente ya sacamos adelante dos finales, no me pongo a sacar números. Lo de nosotros es prepararnos para una nueva final y sacarla adelante. Igual sabiendo a qué selección vamos a enfrentar, del nivel de Colombia y que estará de local. Decir un cálculo no está en nuestros planes, sino cada partido sacarlo adelante y lograr el objetivo”, sostuvo el DT.

El balance del 2021

Asimismo, el estratega de la bicolor también analizó cómo le fue al combinado patrio durante el último tramo de las Clasificatorias Sudamericanas, sumando la totalidad de puntos en disputa durante la última fecha doble.

“Fue un año duro para nosotros. Por resultados que nosotros no esperábamos, pero así son las Eliminatorias. Nada que nos sorprenda. El equipo fue soportando diferentes inconvenientes. Y este año tuvo un buen final, que nos posiciona de manera expectante. Se terminó mejor de lo que se comenzó”, manifestó el ‘Tigre’.