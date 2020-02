Selección peruana | Ricardo Gareca: “Riquelme me preguntó por Zambrano, pero no lo recomendé”

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, ofreció una entrevista exclusiva para Gol Perú y habló de todo. Se refirió a la llegada de Carlos Zambrano a Boca Juniors, el inicio de las Eliminatorias Catar 2022 y lo que será la renovación de nombres en la ‘Bicolor’.

“Me emociona que Carlos Zambrano juegue en Boca. Es bueno para la selección y para él. Riquelme me preguntó, pero no lo recomendé. Quería saber sobre cómo juega”, comentó Gareca durante su encuentro con Jesús Arias de Gol Perú.

“Con Markarián en el 2011, Perú alcanzó el podio en la Copa América y luego repitió en Chile y Brasil. La Selección viene sosteniéndose. Podemos ver con optimismo el futuro porque seguimos dando resultados”, resaltó el ‘Tigre’.

La selección peruana se prepara para debutar en las Eliminatorias Catar 2020, la primera fecha será ante Paraguay (26703 en Asunción) y luego recibirá a Brasil (31/03) en el estadio Nacional. “El arranque de las Clasificatorias es difícil. El nivel de selecciones a enfrentar será emocionante. Lo veo con mucho optimismo. Desde nuestra realidad, tenemos una selección que se torna más confiable. Uno contempla la edad y la inactividad. Alberto (Rodríguez) está inactivo desde hace 2 años por una lesión, pero lo seguimos. Pero él es capaz, de con dos partidos y está bien, adelantar cosas”, agregó el DT de la ‘Bicolor’.

